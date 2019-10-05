Показ фільму "Джокер" скасували в кінотеатрі в США через загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Американський кінотеатр скасував показ нового фільму "Джокер" через повідомлення про загрозу, що "заслуговує на довіру". Про це з посиланням на дані поліції повідомляє Sky News, передає УНН.
Фільм за участю голлівудського актора Хоакіна Фенікса в ролі лиходія і противника Бетмена виявився спірним через його зображення насильства, і вихід кінострічки супроводжувався підвищеним рівнем побоювань в області безпеки.
Кінотеатр в Хантінгтон-Біч у Каліфорнії скасував два покази фільму в четвер увечері після виклику поліції.
Поліцейське управління Хантінгтон-Біч повідомило, що воно отримувало повідомлення про можливу загрозу кінотеатру Century Theatre в торговому центрі Bella Terra і розглядало його як таке, що "заслуговує на довіру".
Кінотеатр знову відкрили в п'ятницю, повідомили в поліції, але відмовилися повідомити подробиці загрози.
Поліція у містах США, включаючи Нью-Йорк і Лас-Вегас, посилила патрулювання кінотеатрів, які показують фільм.
Члени сім'ї жертв стрілянини у 2012 році людини, який, за повідомленнями, називав себе Джокером, висловили занепокоєння з приводу фільму.