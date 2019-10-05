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Показ фільму "Джокер" скасували в кінотеатрі в США через загрозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Американський кінотеатр скасував показ нового фільму "Джокер" через повідомлення про загрозу, що "заслуговує на довіру". Про це з посиланням на дані поліції повідомляє Sky News, передає УНН.

Показ фільму "Джокер" скасували в кінотеатрі в США через загрозу

Фільм за участю голлівудського актора Хоакіна Фенікса в ролі лиходія і противника Бетмена виявився спірним через його зображення насильства, і вихід кінострічки супроводжувався підвищеним рівнем побоювань в області безпеки.

Кінотеатр в Хантінгтон-Біч у Каліфорнії скасував два покази фільму в четвер увечері після виклику поліції.

Поліцейське управління Хантінгтон-Біч повідомило, що воно отримувало повідомлення про можливу загрозу кінотеатру Century Theatre в торговому центрі Bella Terra і розглядало його як таке, що "заслуговує на довіру".

Кінотеатр знову відкрили в п'ятницю, повідомили в поліції, але відмовилися повідомити подробиці загрози.

Поліція у містах США, включаючи Нью-Йорк і Лас-Вегас, посилила патрулювання кінотеатрів, які показують фільм.

Члени сім'ї жертв стрілянини у 2012 році людини, який, за повідомленнями, називав себе Джокером, висловили занепокоєння з приводу фільму.

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