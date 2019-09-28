Поліція і армія США будуть приведені в максимальну готовність на час показу фільму "Джокер"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Армія США і поліцейське управління Лос-Анджелеса вдадуться до максимальних заходів для забезпечення порядку і безпеки під час демонстрації фільму "Джокер" в кінотеатрах. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
Відомо, що армія США розіслала командирам в Форт Сілла в штаті Оклахома інформацію про можливий напад на кінотеатри під час прем'єри картини.
У поліції повідомляють, що даних про конкретні загрози немає, але в той же час в "даркнеті" з'явилася окрема інформація, що змушує посилити охорону кінотеатров.
Крім того, одна з мереж кінотеатрів заборонила на час показу фільму "Джокер" використання глядачами будь-яких карнавальних костюмів, масок або гриму.
Прем'єра фільму в США відбудеться 4 жовтня.
Нагадаємо, 20 липня 2012 року озброєний вогнепальною зброєю Джеймс Холмс проник в кінотеатр в місті Аурора, де йшов показ фільму про Бетмена "Темний лицар: Відродження легенди". В результаті стрілянини загинули 12 осіб, ще 58 отримали поранення. Warner Bros., яка зняла цей фільм, пожертвувала 1 млн доларів до фонду допомоги сім'ям постраждалих.
Фільм "Джокер" є сиквелом "Темного лицаря".
7 вересня 2019 роки фільм "Джокер", головну роль в якому виконав триразовий номінант на премію "Оcкар" Хоакін Фенікс, удостоївся "Золотого лева Святого Марка" 76-го Венеціанського кінофестивалю.