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Сім'ї убитих на показі фільму "Темний рицар" виступили проти "Джокера"

Сім'ї убитих на показі фільму "Темний рицар" виступили проти "Джокера"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У США сім’ї людей, убитих в 2012 році в кінотеатрі під час показу фільму про Бетмена, направили компанії Warner Bros. лист, в якому висловили стурбованість у зв’язку з демонстрацією насильства в новій стрічці “Джокер”. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

“Ми прийшли в розгубленість, дізнавшись, що в фільмі „Джокер“ головний персонаж (схильний до насильства) показаний із передісторією, яка викликає співчуття, — йдеться в листі. — Ми не заперечуємо ваше право на свободу самовираження. Однак, як знає будь-який глядач кінокоміксів, з великою силою приходить велика відповідальність. Тому ми закликаємо вас приєднатися до наших зусиль зі створення безпечного суспільства, де буде менше вогнепальної зброї”.

У відповідь представники Warner Bros. підкреслили, що їх фільм не пропагує насильство. “Ні персонаж Джокера, ні сам фільм не служать виправданням насильства будь-якого роду, — наводить заяву кіностудії BBC. — Кіностудія, режисер і кінострічка не намагаються показати Джокера героєм”.

7 вересня фільм “Джокер”, головну роль в якому виконав триразовий номінант на премію “Оcкар” Хоакін Фенікс, удостоївся “Золотого лева Святого Марка” 76-го Венеціанського кінофестивалю.

20 липня 2012 року озброєний вогнепальною зброєю Джеймс Холмс проник в кінотеатр в місті Аурора, де йшов показ фільму про Бетмена “Темний лицар: Відродження легенди”. В результаті стрілянини загинули 12 людей, ще 58 отримали поранення. Warner Bros., яка зняла цей фільм, пожертвувала 1 млн доларів до фонду допомоги сім’ям постраждалих.

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