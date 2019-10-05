Показ фильма "Джокер" отменили в кинотеатре в США из-за угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Американский кинотеатр отменил показ нового фильма "Джокер" из-за сообщения об угрозе, "заслуживающего доверия". Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает Sky News, передает УНН.
Фильм с участием голливудского актера Хоакина Феникса в роли злодея и противника Бэтмена оказался спорным из-за его изображений насилия, и выход киноленты сопровождался повышенным уровнем опасений в области безопасности.
Кинотеатр в Хантингтон-Бич в Калифорнии отменил два показа фильма в четверг вечером после вызова полиции.
Полицейское управление Хантингтон-Бич сообщило, что оно получало сообщения о возможной угрозе кинотеатру Century Theatre в торговом центре Bella Terra и рассматривало его как такое, что "заслуживает доверия".
Кинотеатр вновь открыли в пятницу, сообщили в полиции, но отказались сообщить подробности угрозы.
Полиция в городах США, включая Нью-Йорк и Лас-Вегас, усилила патрулирование кинотеатров, показывающих фильм.
Члены семьи жертв стрельбы в 2012 году человека, который, по сообщениям, называл себя Джокером, выразили обеспокоенность по поводу фильма.