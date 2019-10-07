Фільм "Джокер" встановив рекорд за зборами в перший уїк-енд прокату в США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Фільм "Джокер" (Joker) американського режисера Тодда Філліпса зібрав в США 93,5 млн доларів за перший уїк-енд прокату. Про це повідомив у неділю на своєму сайті журнал Variety, передає УНН.
Картина змогла таким чином встановити рекорд, ставши найприбутковішою за підсумками першого уїк-енду з-поміж всіх фільмів, що випускалися коли-небудь в жовтні. Протягом останнього року цей рекорд утримував фільм “Веном” (Venom, 2018) Рубена Фляйшера з Томом Гарді в головній ролі. Тоді йому вдалося зібрати в прокаті 80 млн доларів за перші вихідні.
У міжнародному прокаті стрічка про Джокера зібрала 140,5 млн доларів. За даними журналу, картина була показана у 22,5 тис. кінотеатрах в 73 країнах світу.
Картина розповідає історію про становлення Джокера — головного антагоніста супергероя Бетмена з коміксів видавництва DC Comics. 7 вересня “Джокер”, головну роль в якому виконав триразовий номінант на премію “Оcкар” Хоакін Фенікс, був нагороджений “Золотим левом Святого Марка” 76-го Венеціанського кінофестивалю.
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Критики пророкують цій роботі, яка ніяк не пов’язана з попередніми фільмами про Бетмена, номінацію на “Оскар”.
Нагадаємо, показ фільму “Джокер” скасували в кінотеатрі в США через загрозу.