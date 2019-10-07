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Сенцов написав відгук на "Джокера"

Київ • УНН

 • 25215 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов в Facebook написав відгук на фільм "Джокер" (Joker) американського режисера Тодда Філліпса, передає УНН.

Сенцов написав відгук на "Джокера"

"Всі хвалять "Джокера". Я подивився і теж буду хвалити", - написав режисер.

На його думку, в історії кіно випадок з "Джокером" дивовижний, коли тричі реалізовувалася історія про одного і того ж героя, трьома талановитими акторами, в трьох різних іпостасях, і який трансформувався з другорядного лиходія в абсолютно трагічну постать.

"Джек Ніколсон і Хіт Леджер отримали по Оскару за свою роботу, Хоакіну Феніксу за те, що він зробив потрібно було мінімум два. Такого акторського втілення і віддачі я не бачив давно. Персонаж, якому співпереживаєм і не засуджуєш. Зло, яке страшніше, ніж в горезвісному недохоррорі "Воно". Нещасна людина, яка на твоїх очах перетворюється на вбивцю і ти розумієш чому. Фільм, який варто дивитися, заради режисера, який ризикнув ступити на шлях, пройдений до нього вже двічі і досяг на ньому більшого успіху, ніж його попередники. Великий де Ніро, який грає при тепер уже без всякого сумніву Великому Феніксі статиста, і за сюжетом, і за виконанням. Приємні алюзії, від "Таксиста", до "Гладіатора". Абсолютно не голлівудське кіно, що збирає при цьому повні зали, що радує найбільше. І не треба після такого недооцінювати глядача - люди хочуть дивитися хороше кіно, а це якраз таке", - додав він.

Як повідомляв УНН, фільм "Джокер" встановив рекорд за зборами в перший уїк-енд прокату в США.

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