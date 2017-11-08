Сенатский комитет США вызвал на повторный допрос экс-главу Yahoo

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 56813 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124285 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105838 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108462 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107012 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100211 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105139 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102480 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145468 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Сенатский комитет США вызвал на повторный допрос экс-главу Yahoo

Сенатский комитет США вызвал на повторный допрос экс-главу Yahoo

Киев  •  УНН

 • 7861 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Комитет Сената США по торговле в среду вызвал бывшего исполнительного директора компании Yahoo Мариссу Майер для дачи показаний на слушаниях комитета по делу о массовой утечке персональных данных клиентов компании, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

На слушаниях комитета, на которых будет свидетельствовать М.Майер, рассматривать дело массовой утечки личных данных клиентов компании в 2013 году.

Напомним, в октябре этого года компания сообщила, что в результате хакерской атаки на системы Yahoo в 2013 году было похищено личные данные всех 3 млрд пользователей, зарегистрированных на сервисах этой компании.

М.Майер занимала пост президента и исполнительного директора Yahoo с июля 2012 по июнь 2017 года.

По сведениям издания, ей была направлена ​​повестка после того, как экс-руководитель компании отказалась прийти на слушания добровольно.

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