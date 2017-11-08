Сенатский комитет США вызвал на повторный допрос экс-главу Yahoo
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Комитет Сената США по торговле в среду вызвал бывшего исполнительного директора компании Yahoo Мариссу Майер для дачи показаний на слушаниях комитета по делу о массовой утечке персональных данных клиентов компании, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
На слушаниях комитета, на которых будет свидетельствовать М.Майер, рассматривать дело массовой утечки личных данных клиентов компании в 2013 году.
Напомним, в октябре этого года компания сообщила, что в результате хакерской атаки на системы Yahoo в 2013 году было похищено личные данные всех 3 млрд пользователей, зарегистрированных на сервисах этой компании.
М.Майер занимала пост президента и исполнительного директора Yahoo с июля 2012 по июнь 2017 года.
По сведениям издания, ей была направлена повестка после того, как экс-руководитель компании отказалась прийти на слушания добровольно.