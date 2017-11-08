Сенатский комитет США вызвал на повторный допрос экс-главу Yahoo

На слушаниях комитета, на которых будет свидетельствовать М.Майер, рассматривать дело массовой утечки личных данных клиентов компании в 2013 году.

Напомним, в октябре этого года компания сообщила, что в результате хакерской атаки на системы Yahoo в 2013 году было похищено личные данные всех 3 млрд пользователей, зарегистрированных на сервисах этой компании.

М.Майер занимала пост президента и исполнительного директора Yahoo с июля 2012 по июнь 2017 года.

По сведениям издания, ей была направлена ​​повестка после того, как экс-руководитель компании отказалась прийти на слушания добровольно.