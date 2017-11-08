Сенатський комітет США викликав на повторний допит екс-голову Yahoo
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Комітет Сенату США з торгівлі в середу викликав колишнього виконавчого директора компанії Yahoo Маріссу Майер для дачі показань на слуханнях комітету у справі про масовий виток персональних даних клієнтів компанії, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
На слуханнях комітету, на яких свідчитиме М.Майер, розглядатимуть справу масового витоку особистих даних клієнтів компанії в 2013 році.
Нагадаємо, у жовтні цього року компанія повідомила, що в результаті хакерської атаки на системи Yahoo в 2013 році було викрадено особисті дані всіх 3 млрд користувачів, зареєстрованих на сервісах цієї компанії.
М.Майер займала пост президента і виконавчого директора Yahoo з липня 2012 по червень 2017 року.
За відомостями видання, їй була направлена повістка після того, як екс-керівниця компанії відмовилась прийти на слухання добровільно.