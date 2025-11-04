Сенаторы прогнозируют, что приостановка работы правительства может завершиться на этой неделе

Группа сенаторов уверена, что приостановка работы правительства США может завершиться на этой неделе, вероятно, в четверг. Об этом пишет NBC News, передает УНН.

Детали

Я думаю, что есть возможность сделать это завтра вечером... но, скорее всего, в четверг - сказал республиканец Марквейн Маллин.

Сенатор-республиканец Майк Раундс, участвовавший в некоторых двухпартийных переговорах о том, как возобновить работу правительства, согласился, неоднократно заявляя, что он "оптимистично настроен" относительно завершения приостановки работы правительства на этой неделе.

Полагаю, позже на этой неделе мы профинансируем правительство, как республиканцы предлагали 35 дней назад - заявил сенатор Эрик Шмитт.

Однако демократы отвергли аргумент Республиканской партии о том, что возобновление работы правительства будет полностью зависеть от выборов, а сенатор Крис Мерфи назвал это "циничным мышлением галактического мозга".

Напомним

В палате представителей США группа демократов и республиканцев представила компромиссное предложение. По их мнению, это поможет преодолеть партийное противостояние, которое привело к шатдауну правительства, длящемуся более месяца.