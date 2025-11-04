Сенатори прогнозують, що призупинення роботи уряду може завершитися цього тижня

Група сенаторів впевнені, що призупинення роботи уряду США може завершитися цього тижня, ймовірно, у четвер. Про це пише NBC News, передає УНН.

Деталі

Я думаю, що є можливість зробити це завтра ввечері... але, швидше за все, у четвер - сказав республіканець Марквейн Маллін.

Сенатор-республіканець Майк Раундс, який брав участь у деяких двопартійних переговорах щодо того, як відновити роботу уряду, погодився, неодноразово заявляючи, що він "оптимістично налаштований" щодо завершення призупинення роботи уряду цього тижня.

Гадаю, пізніше цього тижня ми профінансуємо уряд, як республіканці пропонували 35 днів тому - заявив сенатор Ерік Шмітт.

Однак демократи відкинули аргумент Республіканської партії про те, що відновлення роботи уряду повністю залежатиме від виборів, а сенатор Кріс Мерфі назвав це "цинічним мисленням галактичного мозку".

Нагадаємо

У палаті представників США група демократів і республіканців представила компромісну пропозицію. На їхню думку, це допоможе подолати партійне протистояння, яке призвело до шатдауну уряду, який триває понад місяць.