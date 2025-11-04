Сенатори прогнозують, що призупинення роботи уряду може завершитися цього тижня

ukenru
18:53 • 3166 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 10676 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 12696 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 13421 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 17036 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 31005 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 29206 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18634 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17923 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15271 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 17043 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27447 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25451 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 9994 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського18:09 • 9206 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 31005 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25842 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 29206 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 51439 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 48795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Єрмак
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 10299 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27764 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 36343 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 31916 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 35959 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Північний потік

Сенатори прогнозують, що призупинення роботи уряду може завершитися цього тижня

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Група сенаторів США впевнена, що призупинення роботи уряду може завершитися цього тижня, ймовірно, у четвер. Республіканці та демократи мають різні погляди на вирішення ситуації.

Сенатори прогнозують, що призупинення роботи уряду може завершитися цього тижня

Група сенаторів впевнені, що призупинення роботи уряду США може завершитися цього тижня, ймовірно, у четвер. Про це пише NBC News, передає УНН.

Деталі

Я думаю, що є можливість зробити це завтра ввечері... але, швидше за все, у четвер

- сказав республіканець Марквейн Маллін.

Сенатор-республіканець Майк Раундс, який брав участь у деяких двопартійних переговорах щодо того, як відновити роботу уряду, погодився, неодноразово заявляючи, що він "оптимістично налаштований" щодо завершення призупинення роботи уряду цього тижня.

Гадаю, пізніше цього тижня ми профінансуємо уряд, як республіканці пропонували 35 днів тому

- заявив сенатор Ерік Шмітт.

Однак демократи відкинули аргумент Республіканської партії про те, що відновлення роботи уряду повністю залежатиме від виборів, а сенатор Кріс Мерфі назвав це "цинічним мисленням галактичного мозку".

Нагадаємо

У палаті представників США група демократів і республіканців представила компромісну пропозицію. На їхню думку, це допоможе подолати партійне протистояння, яке призвело до шатдауну уряду, який триває понад місяць.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Сполучені Штати Америки