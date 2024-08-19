Сенатор США: операция Украины в курской области может изменить ход войны

Сенатор-демократ Марк Келли заявил в воскресенье, что решение Украины ответить на продолжающееся российское вторжение операцией в курской области рф может изменить ход войны. Об этом пишет Politico, передает УНН.

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Выступая в программе CBS "Лицом к нации", демократ от Аризоны сказал: "130 тысяч россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход этого конфликта".

На вопрос "устраивает" ли его применение американского оружия на российской территории он ответил: "На данный момент - да.

"Украинцы были незаконно атакованы владимиром путиным. .... Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение. Это вторжение, и я просто, давайте пока охарактеризуем его так. Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, но это действительно заставило путина стать на пятки".

Келли добавил: "С момента вторжения, теперь уже более двух лет назад, мы, знаете, периодически, как и полагается, проводим переоценку того, как мы собираемся вести себя в отношении использования украинцами помощи в обеспечении безопасности, которую мы им предоставляем. И я думаю, что уместно продолжать изучать их потребности".

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Келли сказал, что наступление Украины должно научить россиян тому, что президент владимир путин - не такой уж "несравненный защитник", каким он себя выставил.

"Он всегда пытался представить себя как человека, который защитит россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине...", - сказал Келли.

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В воскресенье стало известно, что украинские войска уничтожили второй мост в курской области, что ограничивает возможности россии по снабжению своих войск.

Deep State сообщает, что украинские военные взяли под контроль опанасовку, снагость и отрубу, а также продвинулись в ольговку курской области.