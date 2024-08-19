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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сенатор США: операция Украины в курской области может изменить ход войны

Сенатор США: операция Украины в курской области может изменить ход войны

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 06:40  •  35903 просмотра

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Сенатор-демократ Марк Келли заявил, что действия Украины в курской области рф могут изменить ход войны. Он поддержал использование американского оружия на российской территории в контексте незаконного вторжения россии.

Сенатор-демократ Марк Келли заявил в воскресенье, что решение Украины ответить на продолжающееся российское вторжение операцией в курской области рф может изменить ход войны. Об этом пишет Politico, передает УНН

Детали 

Выступая в программе CBS "Лицом к нации", демократ от Аризоны сказал: "130 тысяч россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход этого конфликта".

На вопрос "устраивает" ли его применение американского оружия на российской территории он ответил: "На данный момент - да. 

 "Украинцы были незаконно атакованы владимиром путиным. .... Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение. Это вторжение, и я просто, давайте пока охарактеризуем его так. Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, но это действительно заставило путина стать на пятки".

Келли добавил: "С момента вторжения, теперь уже более двух лет назад, мы, знаете, периодически, как и полагается, проводим переоценку того, как мы собираемся вести себя в отношении использования украинцами помощи в обеспечении безопасности, которую мы им предоставляем. И я думаю, что уместно продолжать изучать их потребности".

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Келли сказал, что наступление Украины должно научить россиян тому, что президент владимир путин - не такой уж "несравненный защитник", каким он себя выставил.

"Он всегда пытался представить себя как человека, который защитит россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине...",  - сказал Келли.

Детали 

В воскресенье стало известно, что украинские войска уничтожили второй мост в курской области, что ограничивает возможности россии по снабжению своих войск.

Deep State сообщает, что украинские военные взяли под контроль опанасовку, снагость и отрубу, а также продвинулись в ольговку курской области.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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