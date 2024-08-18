Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью наступления на Курскую область является создание буферной зоны. Ранее он объяснял операцию необходимостью защиты населения Сум от атак России.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что целью наступления на Курск является создание буферной зоны, передает УНН.
Детали
Президент Украины впервые четко высказался, какова цель украинского рейда в российский Курскую область.
Ранее Зеленский заявил, что военная операция имеет целью защитить население Сум с украинской стороны границы от постоянных атак России.
Напомним, почти две недели назад тысячи украинских военных вошли в Курск.
Зеленський: Україна посилює оборону та дипломатичні зусилля18 августа 2024, 19:38 • 18120 просмотров