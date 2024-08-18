Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что целью наступления на Курск является создание буферной зоны, передает УНН.

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Президент Украины впервые четко высказался, какова цель украинского рейда в российский Курскую область.

Ранее Зеленский заявил, что военная операция имеет целью защитить население Сум с украинской стороны границы от постоянных атак России.

Напомним, почти две недели назад тысячи украинских военных вошли в Курск.

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