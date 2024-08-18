Зеленский: Украина усиливает оборону и дипломатические усилия

Президент Украины в своем обращении сосредоточил внимание на ситуации на фронте, в частности на Торецком и Покровском направлениях, где за последние сутки произошло десятки атак. Украинские подразделения продолжают отстаивать позиции, и глава государства выразил благодарность всем военным, которые обеспечивают оборону, передает УНН.

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Президент отметил, что были достигнуты важные результаты в уничтожении российской техники под Торецком. Он подчеркнул, что уничтожение российского военного потенциала и проведение контрударов, включая операцию в Курской области, являются главными задачами украинских оборонительных действий.

Президент также отметил важность снижения потенциала России, ведь это помогает сдерживать агрессию и приближать справедливый мир для Украины. Он выразил благодарность каждому, кто сражается за государство, помогает в обороне и работает ради общей цели.

Особое внимание президент уделил награждению отдельных подразделений, среди которых 100-я, 47-я, 110-я, 79-я, 66-я, 67-я, 42-я отдельные механизированные бригады, а также 35-я бригада морской пехоты. Он выразил благодарность этим воинам за их стойкость и силу.

Также глава государства сообщил о докладе Главнокомандующего Валерия Залужного о ситуации на востоке Украины, операции в Курской области, пополнении «обменного фонда» и комплектации бригад резервами, в частности оружием и боеприпасами. Президент подчеркнул необходимость ускорения поставок от международных партнеров, особенно обратившись к Соединенным Штатам, Великобритании и Франции.

Наконец, президент анонсировал важные недели дипломатической работы с партнерами из Европы, Америки и Глобального Юга. Он отметил важность того, чтобы Украина вошла в осень еще сильнее.

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