россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

  •  113157 просмотра
Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

  •  66303 просмотра
Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

  •  52249 просмотра
На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

  •  59026 просмотра
В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

  •  45459 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  183130 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  170612 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  221723 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  207705 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  224963 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

  •  36361 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

  •  44101 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

17 августа 2024, 03:11  •  66373 просмотра
Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

17 августа 2024, 01:52  •  62635 просмотра
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

16 августа 2024, 19:49  •  61855 просмотра
Актуальное
россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 09:11  •  15585 просмотра

Read in English

Зеленский напомнил о массированных атаках рф на украинские города и села. За неделю оккупанты применили более 40 ракет, 750 управляемых авиабомб и 200 ударных дронов.

За эту неделю россия выпустила по украинским городам и селам более 40 ракет различных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных дронов. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

Более 40 ракет различных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА различных типов применили россияне против наших городов и сел в течение этой недели. Он отметил, что россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целенаправленный российский террор. 

И за такой террор оккупант должен отвечать перед судом и историей и уже отвечает перед силой наших воинов. Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, которые уничтожают оккупанта и защищают наши позиции. Именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач

- сказал президент.

Напомним

Ночью украинские военные отразили массированную атаку рф, уничтожив 13 из 16 воздушных целей. Среди сбитых - 2 баллистические ракеты, 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА "Shahed".

росіяни завдали удару по житловому масиву на Сумщині ракетою "Іскандер-К" - МВА17 августа 2024, 13:06 • 37908 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
telegramТелеграмма
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  125376 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  129202 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  133945 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  121655 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  104565 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
16 августа 2024, 08:16  •  85572 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
16 августа 2024, 06:30  •  170612 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  109222 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114573 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113455 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

  •  45459 просмотра
На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

  •  59026 просмотра
Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

  •  52249 просмотра
Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

  •  66303 просмотра
Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

  •  113157 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  183130 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  170612 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  221723 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  207705 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  224963 просмотра

Война

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

  •  1192 просмотра
При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

  •  5852 просмотра
россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

  •  15663 просмотра
На Харьковском направлении россияне пытаются "прощупать" украинскую оборону

На Харьковском направлении россияне пытаются "прощупать" украинскую оборону

  •  17661 просмотра
Генштаб подтвердил атаку по российскому комбинату "кавказ" в ростовской области

Генштаб подтвердил атаку по российскому комбинату "кавказ" в ростовской области

  •  18132 просмотра

политика

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

  •  15663 просмотра
Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

  •  113161 просмотра
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  113254 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  110349 просмотра
Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

  •  76317 просмотра

Война

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

  •  1192 просмотра
При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

  •  5852 просмотра
россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

  •  15663 просмотра
На Харьковском направлении россияне пытаются "прощупать" украинскую оборону

На Харьковском направлении россияне пытаются "прощупать" украинскую оборону

  •  17661 просмотра
Генштаб подтвердил атаку по российскому комбинату "кавказ" в ростовской области

Генштаб подтвердил атаку по российскому комбинату "кавказ" в ростовской области

  •  18132 просмотра

политика

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

  •  15663 просмотра
Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

  •  113161 просмотра
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  113254 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  110349 просмотра
Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

  •  76317 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  95522 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  90316 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  105795 просмотра

Экономика

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

  •  1192 просмотра
В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

  •  33877 просмотра
Графики отключения света могут вернуться из-за жары

Графики отключения света могут вернуться из-за жары

  •  107117 просмотра
Ливан без света: электростанция Захрани остановилась из-за нехватки топлива

Ливан без света: электростанция Захрани остановилась из-за нехватки топлива

  •  30694 просмотра
Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

  •  32288 просмотра

Киев

В небе над Украиной было сбито 8 "шахедов" и 5 ракет

В небе над Украиной было сбито 8 "шахедов" и 5 ракет

  •  38891 просмотра
Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

  •  66346 просмотра
Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение

Россия снова атаковала Киев баллистическими ракетами, ПВО отразила нападение

  •  31256 просмотра
ПВО работает на Киевщине, раздаются взрывы

ПВО работает на Киевщине, раздаются взрывы

  •  43948 просмотра
На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м

На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м

  •  29604 просмотра