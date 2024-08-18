россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский напомнил о массированных атаках рф на украинские города и села. За неделю оккупанты применили более 40 ракет, 750 управляемых авиабомб и 200 ударных дронов.
За эту неделю россия выпустила по украинским городам и селам более 40 ракет различных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных дронов. Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.
Детали
Более 40 ракет различных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА различных типов применили россияне против наших городов и сел в течение этой недели. Он отметил, что россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целенаправленный российский террор.
И за такой террор оккупант должен отвечать перед судом и историей и уже отвечает перед силой наших воинов. Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, которые уничтожают оккупанта и защищают наши позиции. Именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач
Напомним
Ночью украинские военные отразили массированную атаку рф, уничтожив 13 из 16 воздушных целей. Среди сбитых - 2 баллистические ракеты, 3 крылатые ракеты и 8 ударных БпЛА "Shahed".
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