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Сенатор Грэм пообещал как можно скорее прекратить процедуру импичмента Трампа

Сенатор Грэм пообещал как можно скорее прекратить процедуру импичмента Трампа

Киев  •  УНН

 • 10459 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Республиканцы в верхней палате Конгресса США рассчитывают как можно скорее положить конец начатой демократами процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в субботу председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) отвечая на вопрос телекомпании CNN на деловом форуме в Дохе (Катар), передает УНН.

“Это (процедура импичмента) перейдет в Сенат и там быстро умрет, я лично сделаю все возможное, чтобы это произошло быстро”, — подчеркнул Грэм, который в конце октября представил резолюцию, осуждающую попытки демократов отстранить от власти нынешнего президента США.

Сенатор ответил утвердительно на вопрос, считает ли он этическим делать подобные заявления к этапу рассмотрения каких-либо обвинений в адрес Трампа в верхней палате Конгресса. “Я стараюсь подать четкий сигнал о том, что в этом вопросе я окончательно определился. Я не пытаюсь притворяться справедливым судьей здесь”, — сказал Грэм, назвав действия демократов в Палате представителей нонсенсом.

“Если вам не нравится президент Трамп, то вы можете проголосовать (на выборах 2020 года) против него менее, чем через год. Если его не подвергать импичменту, то это не означает, что политик действует безнаказанно”, — добавил сенатор.

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Он выразил уверенность, что глава государства имел веские основания просить Киев довести до конца расследование по газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

“Его (Джозефа Байдена) сын получал по 50 тыс. долларов в месяц от газовой компании, которой руководил самый коррумпированный парень в Украине. Они освободили генерального прокурора через два месяца после проведения обыска в доме президента этой газовой компании”, — отметил сенатор.

Напомним, юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребления властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительного заключения, подготовленного по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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