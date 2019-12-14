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Сенатор Грем пообіцяв якомога швидше припинити процедуру імпічменту Трампа

Сенатор Грем пообіцяв якомога швидше припинити процедуру імпічменту Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Республіканці у верхній палаті Конгресу США розраховують якомога швидше покласти край розпочатій демократами процедурі імпічменту американського президента Дональда Трампа. Про це заявив в суботу голова юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем (республіканець, від штату Південна Кароліна), відповідаючи на питання телекомпанії CNN на діловому форумі в Досі (Катар), передає УНН.

“Це (процедура імпічменту) перейде в Сенат і там швидко помре, я особисто зроблю все можливе, щоб це відбулося швидко”, — підкреслив Грем, який в кінці жовтня представив резолюцію, яка засуджує спроби демократів відсторонити від влади нинішнього президента США.

Сенатор відповів ствердно на питання, чи вважає він етичним робити подібні заяви до етапу розгляду будь-яких звинувачень на адресу Трампа у верхній палаті Конгресу. “Я намагаюся подати чіткий сигнал про те, що в цьому питанні я остаточно визначився. Я не намагаюся прикидатися справедливим суддею тут”, — сказав Грем, назвавши дії демократів в Палаті представників нонсенсом.

“Якщо вам не подобається президент Трамп, то ви можете проголосувати (на виборах 2020 року) проти нього менш, ніж через рік. Якщо його не піддавати імпічменту, то це не означатиме, що політик діє безкарно”, — додав сенатор.

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Він висловив упевненість, що глава держави мав вагомі підстави просити Київ довести до кінця розслідування щодо газової компанії Burisma, до керівництва якої входив син колишнього віце-президента США Хантер Байден.

“Його (Джозефа Байдена) син отримував по 50 тис. доларів на місяць від газової компанії, якою керував найбільш корумпований хлопець в Україні. Вони звільнили генерального прокурора через два місяці після проведення обшуку в будинку президента цієї газової компанії”, — зазначив сенатор.

Нагадаємо, юридичний комітет Палати представників Конгресу США затвердив у п’ятницю дві статті звинувачення проти Трампа в рамках імпічменту. Представники Демократичної партії інкримінують нинішньому главі американської адміністрації зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Статті звинувачення тепер повинні бути розглянуті на наступному тижні палатою повного складу.

У разі затвердження Палатою представників обвинувального висновку, підготовленого за підсумками розслідування в юридичному комітеті, буде передано в Сенат Конгресу, де процедура перетвориться в судовий процес. Керувати ним буде голова Верховного суду США. Палата представників на такому процесі фактично виступає стороною обвинувачення, а сенатори виконують роль присяжних. Щоб імпічмент відбувся, необхідно не менше двох третин голосів сенаторів (не менше 67). З цієї причини при поточному складі Сенату ймовірність голосування на користь імпічменту фактично зводиться до нуля. З початку поточного року республіканці (за підсумками листопадових проміжних виборів) займають у верхній палаті Конгресу 53 місця з 100.

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