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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 14473 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Сенат утвердил Майка Помпео в должности госсекретаря США

Киев • УНН

 • 8344 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сенат США в полном составе в четверг утвердил Майка Помпео в должности государственного секретаря США. Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает УНН.

Сенат утвердил Майка Помпео в должности госсекретаря США

Как сообщалось ранее, комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность Государственного секретаря США.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил в защиту номинированного на должность государственного секретаря Майка Помпео перед противниками среди американских законодателей.

Как сообщал УНН, Сенат Конгресса США единогласно утвердил во вторник кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасонэ на пост директора одного из самых засекреченных в США ведомств - Агентства национальной безопасности (АНБ).

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