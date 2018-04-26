Сенат утвердил Майка Помпео в должности госсекретаря США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сенат США в полном составе в четверг утвердил Майка Помпео в должности государственного секретаря США. Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает УНН.
Как сообщалось ранее, комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео, выдвинутого президентом Дональдом Трампом на должность Государственного секретаря США.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил в защиту номинированного на должность государственного секретаря Майка Помпео перед противниками среди американских законодателей.
Как сообщал УНН, Сенат Конгресса США единогласно утвердил во вторник кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасонэ на пост директора одного из самых засекреченных в США ведомств - Агентства национальной безопасности (АНБ).