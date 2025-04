Трамп виступив на захист Помпео перед противниками у сенаті США

"Важко повірити, що обструкціоністи можуть голосувати проти Майка Помпео на посаду держсекретаря. Демократи не схвалюють кандидатури сотень хороших людей, включаючи посла в Німеччині. Вони розтягують час на процес затвердження щодо всіх, чого раніше не було. Потрібно більше республіканців!" - зазначив Трамп.

Його заява з'явилася на фоні повідомлень про те, що комітет сенату США у закордонних справах, який сьогодні планує голосувати щодо питання призначення Помпео на посаду держсекретаря, навряд чи ухвалить позитивне рішення щодо його кандидатури. Жоден із 10 демократів у комітеті не підтримує номінанта, як і сенатор-республіканець Ренд Пол, пише видання NPR.

При цьому, за даними The Washington Post, у Білому домі закликали демократів і республіканця переглянути свої позиції щодо кандидатури Майка Помпео на державного секретаря.

"Ми, звичайно, сподіваємося, що деякі члени передумають", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час ранкового інтерв'ю Fox News, в якому звинуватила демократів в "політичних іграх" з призначенням Трампом Помпео, який очолював ЦРУ.

Нагадаємо, раніше Трамп порадив сенату схвалити кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря.

Hard to believe Obstructionists May vote against Mike Pompeo for Secretary of State. The Dems will not approve hundreds of good people, including the Ambassador to Germany. They are maxing out the time on approval process for all, never happened before. Need more Republicans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 квітня 2018 р.