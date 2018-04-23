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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп выступил в защиту Помпео перед противниками в сенате США

Киев • УНН

 • 7494 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп выступил в защиту номинированного на должность государственного секретаря Майка Помпео перед противниками среди американских законодателей. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Трамп выступил в защиту Помпео перед противниками в сенате США

"Трудно поверить, что обструкционисты могут голосовать против Майка Помпео на пост госсекретаря. Демократы не одобряют кандидатуры сотен хороших людей, включая посла в Германии. Они растягивают время на процесс утверждения в отношении всех, чего раньше не было. Нужно больше республиканцев!" - отметил Трамп.

Его заявление появилось на фоне сообщений о том, что комитет сената США по иностранным делам, который сегодня планирует голосовать по вопросу назначения Помпео на пост госсекретаря, вряд ли примет положительное решение по его кандидатуре. Ни один из 10 демократов в комитете не поддерживает номинанта, как и сенатор-республиканец Рэнд Пол, пишет издание NPR.

При этом, по данным The Washington Post, в Белом доме призвали демократов и республиканца пересмотреть свои позиции по кандидатуре Майка Помпео на государственного секретаря.

"Мы, конечно, надеемся, что некоторые члены передумают", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время утреннего интервью Fox News, в котором обвинила демократов в "политических играх" с назначением Трампом Помпео, возглавлявшего ЦРУ.

Напомним, ранее Трамп посоветовал сенату одобрить кандидатуру Помпео на должность госсекретаря.

Hard to believe Obstructionists May vote against Mike Pompeo for Secretary of State. The Dems will not approve hundreds of good people, including the Ambassador to Germany. They are maxing out the time on approval process for all, never happened before. Need more Republicans!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2018

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