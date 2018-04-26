Сенат затвердив Майка Помпео на посаді держсекретаря США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сенат США у повному складі у четвер затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря США. Про це з посиланням на Голос Америки повідомляє УНН.
Як повідомлялось раніше, комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео, висунутого президентом Дональдом Трампом на посаду Державного секретаря США.
Раніше президент США Дональд Трамп виступив на захист номінованого на посаду державного секретаря Майка Помпео перед противниками серед американських законодавців.
Як повідомляв УНН, Сенат Конгресу США одноголосно затвердив у вівторок кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост директора одного з найбільш засекречених в США відомств — Агентства національної безпеки (АНБ).