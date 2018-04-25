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Сенат Конгресу США затвердив генерала Накасоне на посаду директора АНБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сенат Конгресу США одноголосно затвердив у вівторок кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост директора одного з найбільш засекречених в США відомств — Агентства національної безпеки (АНБ). Він одночасно очолив і кіберкомандування ВС країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурси Конгресу Сполучених Штатів.

Сенат Конгресу США затвердив генерала Накасоне на посаду директора АНБ

Генерал змінив нинішнього главу АНБ і кіберкомандування адмірала Майкла Роджерса, який обіймав ці посади з 2014 року. Адмірал оголосив на початку січня про намір піти навесні у відставку.

Накасоне ніс службу в Республіці Корея, брав участь у військових операціях в Іраку і Афганістані, зокрема відповідав за розвідку в штабі командування Міжнародних сил зі сприяння безпеці в Афганістані. Генерал був заступником глави кіберкомандування ВС, двічі в різні періоди служив в Комітеті начальників штабів ВС, в тому числі в Управлінні стратегічного планування і політики. У кіберкомандуванні ВС він брав активну участь в діяльності групи “Арес”, яка займалася розробкою “цифрових озброєнь” — програм, покликаних виводити з ладу комп’ютерні мережі та мобільні пристрої, що використовуються бойовиками терористичного угрупування “Ісламська держава”.

Генералу належить вже в цьому році завершити процес перетворення кіберкомандування в окрему структуру ЗС США, таку ж як Центральне або Європейське командування. Раніше на слуханнях в Конгресі він заявив, що США не повинні дозволяти Росії здійснювати кібероперації з втручання в демократичні політичні процеси, такі як вибори.

Як повідомляв УНН, Комітет Сенату США підтримав кандидатуру Помпео на посаду державного секретаря.

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