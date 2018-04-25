Сенат Конгресса США утвердил генерала Накасонэ на должность директора АНБ

Генерал сменил нынешнего главу АНБ и киберкомандования адмирала Майкла Роджерса, который занимал эти должности с 2014 года. Адмирал объявил в начале января о намерении уйти весной в отставку.

Накасонэ нес службу в Республике Корея, участвовал в военных операциях в Ираке и Афганистане, в частности отвечал за разведку в штабе командования Международных сил по содействию безопасности в Афганистане. Генерал был заместителем главы киберкомандования ВС, дважды в разные периоды служил в Комитете начальников штабов ВС, в том числе в Управлении стратегического планирования и политики. В киберкомандования ВС он принимал активное участие в деятельности группы “Арес”, которая занималась разработкой “цифровых вооружений” — программ, призванных выводить из строя компьютерные сети и мобильные устройства, используемые боевиками террористической группировки “Исламское государство”.

Генералу принадлежит уже в этом году завершить процесс преобразования киберкомандования в отдельную структуру ВС США, такую ​​же как Центральное или Европейское командование. Ранее на слушаниях в Конгрессе он заявил, что США не должны позволять России осуществлять кибероперации по вмешательству в демократические политические процессы, такие как выборы.

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