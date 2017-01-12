Сенат США запустил процесс отмены Obamacare
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Сенат США накануне сделал первые шаги в направлении отмены реформы здравоохранения президента Барака Обамы, передает УНН со ссылкой на Huffington Post.
Как отмечает издание, сенаторы в четверг проголосовали (51 голос "за" и 48 "против") за принятие разрешения, которое запустит процесс отмены закона о системе здравоохранения времен президента Барака Обамы.
Отмечается, что отмена Obamacare является главным приоритетом для республиканского большинства в обеих палатах и избранного президента Дональда Трампа.
При этом сообщается, что республиканцы утверждают, что этот процесс может длиться несколько месяцев, и разработка нового плана в замен программы может занять много времени. Однако избранный президент Дональд Трамп настаивает на том, что действовать надо быстро, потому что отмена и замена программы должны состояться одновременно.
Также указано, что республиканцы используют специальные бюджетные процедуры, которые позволяют им отменить Obamacare простым большинством голосов.
Демократы, как отмечается, высмеивали республиканские усилия, говоря, что республиканцы никогда не найдут альтернативы Obamacare.
"Они хотят "убить" АСА (реформу здравоохранения и защиты пациентов в США - ред.), но они не имеют ни малейшего представления о том, как делать замену", - заявил сенатор Берни Сандерс из Вермонта.
Напомним, член бюджетного комитета сената США республиканец Майк Энци представил резолюцию о отмене реформы здравоохранения Obamacare.