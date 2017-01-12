Сенат США запустив процес скасування Obamacare
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Сенат США напередодні зробив перші кроки в напрямку скасування реформи охорони здоров'я президента Барака Обами, передає УНН з посиланням на Huffington Post.
Як зазначає видання, сенатори в четвер проголосували (51 голос "за" і 48 "проти") за ухвалення дозволу, який запустить процес скасування закону про систему охорони здоров'я часів президента Барака Обами.
Відзначається, що скасування Obamacare є головним пріоритетом для республіканської більшості в обох палатах і обраного президента Дональда Трампа.
При цьому повідомляється, що республіканці стверджують, що цей процес може тривати кілька місяців, і розробка нового плану на заміну програми може зайняти багато часу. Проте обраний президент Дональд Трамп наполягає на тому, що діяти треба швидко, тому що скасування і заміна програми мають відбутися одночасно.
Також вказано, що республіканці використовують спеціальні бюджетні процедури, які дозволяють їм скасувати Obamacare простою більшістю голосів.
Демократи, як зазначається, висміювали республіканські зусилля, кажучи, що республіканці ніколи не знайдуть альтернативи Obamacare.
"Вони хочуть "убити" АСА (реформу охорони здоров'я та захисту пацієнтів у США - ред.), але вони не мають ні найменшого уявлення про те, як вони збираються робити зміну", - заявив сенатор Берні Сандерс з Вермонта.
Нагадаємо, член бюджетного комітету сенату США республіканець Майк Енці представив резолюцію про скасування реформи охорони здоров’я Obamacare.