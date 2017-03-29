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Сенат США призвал к сохранению санкций против РФ

Сенат США призвал к сохранению санкций против РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Сенат США отмечает непризнание Соединенными Штатами нелегальной попытки аннексии Крыма и призывает к сохранению санкций против РФ. Об этом говорится в обнародованном в ночь на среду заявлении посольства Украины в США, передает УНН.

"В резолюции, посвященной третьей годовщине попыток РФ аннексировать Автономную Республику Крым, незаконная российская военная оккупация украинского региона Крым признается противоречащей международным нормам, является актом неспровоцированной агрессии и угрозой региональной стабильности", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, сенат "подтверждает приверженность США положениям Будапештского меморандума о гарантиях безопасности и политике непризнания де-юре или де-факто суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами".

"Американские законодатели также выступают за дальнейшую поддержку Украины, в том числе путем усиления экономических санкций против РФ, передачи нашему государству оборонных летальных средств, поддержки демократии и оказания гуманитарной помощи на выполнение принятого конгрессом соответствующего законодательства", - сказано в сообщении.

Как отмечается, проект резолюции "Осуждение незаконной российской агрессии в Украине в связи с третьей годовщиной аннексии Крыма" представили сопредседатель сенатского украинского кокуса, сенатор от штата Огайо Роберт Портман, а также вице-председатель кокуса, сенатор-демократ от упомянутого штата Шеррод Браун. Соавторами резолюции выступили почти полтора десятка сенаторов от Республиканской и Демократической партий, в том числе К.Гарднер, Дж.Маккейн, Дж.Корнин, М.Рубио, П.Туми, Д.Фейнстейн, Р.Дурбин, Р.Блументаль, Б.Кейси, Е.Клобучар, К.Кунс и Ж.Шахин.

"Благодарны друзьям Украины в сенате США за очередное мощное проявление поддержки украинского народа в борьбе с российской агрессией", - добавили в посольстве.

Напомним, главнокомандующий НАТО выступил за предоставление Украине смертоносного оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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