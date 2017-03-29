Сенат США закликав до збереження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сенат США наголошує на невизнанні Сполученими Штатами нелегальної спроби анексії Криму та закликає до збереження санкцій проти РФ. Про це йдеться в оприлюдненій у ніч на середу заяві посольства України в США, передає УНН.
"У резолюції, присвяченій третім роковинам намагань РФ анексувати Автономну Республіку Крим, незаконна російська військова окупація українського регіону Крим визнається такою, що суперечить міжнародним нормам, є актом неспровокованої агресії та загрозою регіональній стабільності", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у посольстві, сенат "підтверджує відданість США положенням Будапештського меморандуму про гарантії безпеки та політиці невизнання де-юре чи де-факто суверенітету РФ над Кримом, його повітряним простором або територіальними водами".
"Американські законодавці також виступають за подальшу підтримку України, у тому числі шляхом посилення економічних санкцій проти РФ, передачі нашій державі оборонних летальних засобів, підтримки демократії та надання гуманітарної допомоги на виконання ухваленого конгресом відповідного законодавства", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, проект резолюції “Осуд незаконної російської агресії в Україні у зв’язку з третіми роковинами анексії Криму” представили співголова сенатського українського кокусу, сенатор від штату Огайо Роберт Портман, а також віце-голова кокусу, сенатор-демократ від згаданого штату Шеррод Браун. Співавторами резолюції виступили майже півтора десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, у тому числі К.Гарднер, Дж.Маккейн, Дж.Корнин, М.Рубіо, П.Тумі, Д.Фейнстейн, Р.Дурбін, Р.Блументаль, Б.Кейсі, Е.Клобучар, К.Кунс та Ж.Шахін.
"Вдячні друзям України у сенаті США за черговий потужний вияв підтримки українського народу у боротьбі з російською агресією", - додали у посольстві.
Нагадаємо, головнокомандувач НАТО виступив за надання Україні смертоносної зброї.