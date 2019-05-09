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Сенат США вызвал сына Трампа на допрос о связях с РФ

Киев  •  УНН

 • 8645 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Комитет Сената США по разведке вызвал старшего сына президента США Дональда Трампа, чтобы тот дал показания в качестве свидетеля по делу о вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Одним из вариантов, который сын американского президента рассматривает в качестве ответа на повестку, заключается в том, чтобы сослаться на свои права по Пятой поправке, а другой - просто не появляться вовсе, сообщил один из источников издания.

Считается, что повестка комитета по разведке, возглавляемого республиканцами, является первой, направленным одному из членов семьи Трампа.

В частности, источники издания сообщили, что обсуждение показаний Трампа-младшего началось несколько недель назад, до того как был опубликован доклад специального прокурора Роберта Мюллера.

Тогда команда Трампа-младшего отказалась давать показания, в частности потому, что результаты отчета Мюллера все еще не были известны.

Напомним, президент США Трамп заблокировал публикацию полной версии доклада Мюллера.

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