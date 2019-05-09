Сенат США викликав сина Трампа на допит про зв'язки з РФ

КИЇВ. 9 травня. УНН. Комітет Сенату США з розвідки викликав старшого сина президента США Дональда Трампа, щоб той надав свідчення в якості свідка у справі про втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.