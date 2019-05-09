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Сенат США викликав сина Трампа на допит про зв'язки з РФ

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Комітет Сенату США з розвідки викликав старшого сина президента США Дональда Трампа, щоб той надав свідчення в якості свідка у справі про втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Одним з варіантів, який син американського президента розглядає в якості відповіді на повістку, полягає в тому, щоб послатися на свої права по П'ятій поправці, а інший - просто не з'являтися зовсім, повідомило одне з джерел видання.

Вважається, що повістка комітету з розвідки, очолюваного республіканцями, є першою, надісланою одному з членів сім'ї Трампа.

Зокрема, джерела видання повідомили, що обговорення показань Трампа-молодшого почалося кілька тижнів тому, до того як була опублікована доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Тоді команда Трампа-молодшого відмовилася давати свідчення, зокрема тому, що результати звіту Мюллера все ще не були відомі.

Нагадаємо, президнт США Трамп заблокував публікацію повної версії доповіді Мюллера.

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