Трамп заблокував публікацію повної версії доповіді Мюллера

Таким чином глава Білого дому вперше за час своєї каденції використав так звану прерогативу президента США, що дозволяє йому приховувати інформацію від судів, Конгресу та громадськості, аби забезпечити конфіденційність ухвалення рішень. Підставою для використання цих надзвичайних повноважень став запит голови комітету Палати представників у справах юстиції Джерольда Надлера до міністерства юстиції із вимогою надати комітету доступ до повної версії доповіді Мюллера.

У Білому домі заявили, що таким чином Надлер намагається відволікти увагу від “порядку денного президента”, зокрема від “зростання економіки”.

Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з’явився лише в середині квітня.

У звіті наголошувалося, що Мюллер та його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Утім, попри це вони не виявили в діях Трампа та його оточення ознак злочину.

На запитання, чи намагався Трамп перешкодити роботі органів юстиції, Мюллер не дав прямої відповіді, лише навів аргументи як на користь цієї тези, так і такі, котрі їй суперечать. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера можливих зв’язків Трампа з росіянами тривало близько двох років.

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2 травня стало відомо, що Генеральний прокурор та міністр юстиції США Вільям Барр відмовився брати участь у запланованих на цей день слуханнях у Палаті представників Конгресу в справі щодо доповіді Мюллера.