Сенат США имеет всего месяц на принятие законопроекта о поддержке Украины - нардеп

"Остается ровно месяц на принятие Сенатом США законопроекта HR5094" О поддержке стабильности и демократии в Украине ". Если HR5094 не будет принят Сенатом до конца этого года, то его придется либо отклонить, либо начать процедуру рассмотрения сначала, что для нас, разумеется, крайне нежелательно ", - говорится в сообщении.

Этот законопроект, в рамках признания США аннексии Крыма Россией, вводит запрет на действия любого федерального органа США, которые бы каким-то образом свидетельствовали о признании полуострова российским. Также сохраняются санкции США против РФ и прекращения любых форм военно-технического сотрудничества между Россией и НАТО до конца российской оккупации полуострова.

Напомним, что этот законопроект был принят в сентябре палатой представителей конгресса США и поддержано комитетом по иностранным делам конгресса.

Как сообщал УНН, в Администрации Президента Украины заявили, что для принятия решения об отмене санкций против РФ в США недостаточно воли только президента .