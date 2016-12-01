Сенат США имеет всего месяц на принятие законопроекта о поддержке Украины - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Ровно месяц, к концу этого года, остается на принятие сенатом США законопроекта "О поддержке стабильности и демократии в Украине", в противном случае его придется либо отклонить, либо начать процедуру рассмотрения сначала. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Остается ровно месяц на принятие Сенатом США законопроекта HR5094" О поддержке стабильности и демократии в Украине ". Если HR5094 не будет принят Сенатом до конца этого года, то его придется либо отклонить, либо начать процедуру рассмотрения сначала, что для нас, разумеется, крайне нежелательно ", - говорится в сообщении.
Этот законопроект, в рамках признания США аннексии Крыма Россией, вводит запрет на действия любого федерального органа США, которые бы каким-то образом свидетельствовали о признании полуострова российским. Также сохраняются санкции США против РФ и прекращения любых форм военно-технического сотрудничества между Россией и НАТО до конца российской оккупации полуострова.
Напомним, что этот законопроект был принят в сентябре палатой представителей конгресса США и поддержано комитетом по иностранным делам конгресса.
Как сообщал УНН, в Администрации Президента Украины заявили, что для принятия решения об отмене санкций против РФ в США недостаточно воли только президента .