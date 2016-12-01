Сенат США має лише місяць на прийняття законопроекту про підтримку України - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Рівно місяць, до кінця цього року, залишається на прийняття сенатом США законопроекту “Про підтримку стабільності і демократії в Україні”, в іншому випадку його доведеться або відхилити, або почати процедуру розгляду з початку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Залишається рівно місяць на прийняття Сенатом США законопроекту H.R.5094 "Про підтримку стабільності і демократії в Україні“. Якщо H.R.5094 не буде прийнятий Сенатом до кінця цього року, то його доведеться або відхилити, або почати процедуру розгляду з початку, що для нас, зрозуміло, вкрай небажано”, — йдеться у повідомленні.
Цей законопроект, у рамках визнання США анексії Криму Росією, вводить заборону на дію будь-якого федерального органу США, котрий би якимось чином свідчили про визнання півострова російським. Також зберігаються санкції США проти РФ і припинення будь-яких форм військово-технічної співпраці між Росією та НАТО до кінця російської окупації півострова.
Нагадаємо, що цей законопроект було прийнято у вересні палатою представників конгресу США і підтримано комітетом закордонних справ конгресу.
Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента України заявили, що для прийняття рішення щодо скасування санкцій проти РФ у США недостатньо волі лише президента.