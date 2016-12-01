Сенат США має лише місяць на прийняття законопроекту про підтримку України - нардеп

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 75083 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 90104 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 92310 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 96772 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 106397 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 159071 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 73064 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 156575 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110911 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69781 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2м/с
51%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 8650 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 12338 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 9840 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 7050 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 7898 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 75086 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 159073 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 180345 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 156577 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 267284 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 98669 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 101032 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 45448 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48713 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 63221 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Сенат США має лише місяць на прийняття законопроекту про підтримку України - нардеп

Київ • УНН

 • 9228 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Рівно місяць, до кінця цього року, залишається на прийняття сенатом США законопроекту “Про підтримку стабільності і демократії в Україні”, в іншому випадку його доведеться або відхилити, або почати процедуру розгляду з початку. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.

Сенат США має лише місяць на прийняття законопроекту про підтримку України - нардеп

“Залишається рівно місяць на прийняття Сенатом США законопроекту H.R.5094 "Про підтримку стабільності і демократії в Україні“. Якщо H.R.5094 не буде прийнятий Сенатом до кінця цього року, то його доведеться або відхилити, або почати процедуру розгляду з початку, що для нас, зрозуміло, вкрай небажано”, — йдеться у повідомленні.

Цей законопроект, у рамках визнання США анексії Криму Росією, вводить заборону на дію будь-якого федерального органу США, котрий би якимось чином свідчили про визнання півострова російським. Також зберігаються санкції США проти РФ і припинення будь-яких форм військово-технічної співпраці між Росією та НАТО до кінця російської окупації півострова.

Нагадаємо, що цей законопроект було прийнято у вересні палатою представників конгресу США і підтримано комітетом закордонних справ конгресу.

Як повідомляв УНН, в Адміністрації Президента України заявили, що для прийняття рішення щодо скасування санкцій проти РФ у США недостатньо волі лише президента.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.10
Bitcoin
$85,486.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,640.59