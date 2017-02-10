Семиметровое пасхальное дерево установят в Киеве на Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В столице на Софийской и Михайловской площадях с 13 апреля по 2 мая состоится Всеукраинский фестиваль писанок. Об этом УНН рассказала один из организаторов проекта Елизавета Криченкина.
С 13 апреля по 2 мая в Киеве состоится Всеукраинский фестиваль писанок. По традиции, мероприятие будет проходить на Софийской площади, где установят 7-метровое пасхальное дерево и 374 огромных пасхальных яиц. А на Михайловской площади построят лабиринт из разноцветных карандашей.
В рамках проекта состоится фестиваль писанок, где художники любых направлений и профессионализма смогут разрисовать макет писанки.
"Художники будут иметь выбор, в какой категории работать (авторская, традиционная и детская). В общем 585 художников примут участие в росписи. Из них 374 художники - в категории авторских работ, 111 - детская категория и остальные - это художники традиционной категории", - рассказала Е.Криченкина.
Как отметили организаторы, на фестивале также будут обустроены зоны фуд-корта, сувенирные домики и перфомансы.
Отметим, в этом году Пасху будут праздновать 16 апреля.