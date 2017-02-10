Семиметрове пасхальне дерево встановлять у Києві до Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У столиці на Софійській і Михайлівській площах з 13 квітня до 2 травня відбудеться Всеукраїнський фестиваль писанок. Про це УНН розповіла один з організаторів проекту Єлизавета Криченкіна.
З 13 квітня по 2 травня у Києві відбудеться Всеукраїнський фестиваль писанок. За традицією, захід відбуватиметься на Софійській площі, де встановлять 7-метрове пасхальне дерево та 374 величезних пасхальних яєць. А на Михайлівській площі зведуть лабіринт із різнокольорових олівців.
У рамках проекту відбудеться фестиваль писанок, де художники будь-яких напрямків та професіоналізму зможуть розмалювати макет писанки.
“Художники матимуть вибір, у якій категорії працювати (авторська, традиційна та дитяча ). Загалом 585 художників візьмуть участь у розписі. З них 374 художники - в категорії авторських робіт, 111 - дитяча категорія і решта - це художники традиційної категорії”, — розповіла Є.Криченкіна.
Як зазначили організатори, на фестивалі також будуть облаштовані зони фуд-корту, сувенірні будиночки та перфоменси.
Зазначимо, цього року Великдень святкуватимуть 16 квітня.
Як повідомляв УНН, Український інститут національної пам’яті запропонував новий календар свят в Україні.