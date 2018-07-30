Семенович попала в базу "Миротворца"

На сайте сообщается, что Семенович "сознательно нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в захвачен российскими оккупантами Крым", а также за "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".



Как сообщал УНН, российский блогер Илья Давыдов, известный как Илья Мэдисон, попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Напомним, российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец".