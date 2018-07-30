Семенович потрапила до бази "Миротворця"

На сайті повідомляється, що Семенович "свідомо порушила Державний кордон України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим", а також за "участь у спробах легалізації анексії АР Крим".



Як повідомляв УНН, російський блогер Ілля Давидов, відомий як Ілля Медісон, потрапив в базу даних українського сайту “Миротворець”.

Нагадаємо, російського актора Костянтина Хабенського внесли в базу даних сайту “Миротворець”.