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Семенович потрапила до бази "Миротворця"

Семенович потрапила до бази "Миротворця"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Російська співачка та телеведуча Анна Семенович потрапила до бази даних сайту "Миротворець" за порушення державного кордону України. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію на сайті "Миротворець".

На сайті повідомляється, що Семенович "свідомо порушила Державний кордон України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим", а також за "участь у спробах легалізації анексії АР Крим".

Як повідомляв УНН, російський блогер Ілля Давидов, відомий як Ілля Медісон, потрапив в базу даних українського сайту “Миротворець”.

Нагадаємо, російського актора Костянтина Хабенського внесли в базу даних сайту “Миротворець”.

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