Крестьяне требовали открытия нового пункта пропуска с Венгрией на Закарпатье

По словам местных жителей, обещания о планах открыть новый пункт пропуска на украинско-венгерской границе они слышат уже более 10 лет, однако дело с места так и не сдвинулось. От села к границе чуть больше трех километров, и венгерская сторона уже даже сделала новую дорогу к линии госграницы. С митингующими встретился председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, который пообещал, что дорогу с украинской стороны областная власть берет на себя. Однако решение об открытии пункта пропуска должно решаться на уровне Кабинета Министров.

"Я лично передам ваши требования премьер-министру Украины, который, кстати, в ноябре встретится со своим венгерским коллегой. Развитие трансграничной инфраструктуры всегда было и является важным для обеих стран", - отметил Г. Москаль.

После встречи с крестьянами руководство Закарпатской области, представители местного самоуправления, венгерские дипломаты направились к украинско-венгерской границы, чтобы на месте оценить масштабы работ, если решение об открытии пункта пропуска все же будет принят.

"Сделать дорогу и построить инфраструктурные объекты не потребует значительных средств и усилий, зато пользы от нового пункта пропуска будет в разы больше. Это и возможность для местных жителей пользоваться правом малого пограничного движения, как на авто, так и велосипедами и пешком. Кроме того, мы видим, что сейчас пункты пропуска на границе со странами ЕС не всегда справляются с потоками транспорта, пересекающего границу. И надо понимать, что Украина все же получит безвизовый режим с ЕС, и тогда такие пункты пропуска будут пользоваться невероятным спросом", - рассказал председатель Закарпатской ОГА, находясь на линии госграницы с Венгрией.

Напомним, что неделю назад инициатива открытия нового пункта пропуска с общим таможенным и пограничным контролем в с. Большая Паладь уже обсуждалась руководством Закарпатской области с министром финансов Венгрии.

Как ранее сообщал УНН, очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе с Румынией.