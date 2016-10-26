Селяни вимагали відкриття нового пункту пропуску з Угорщиною на Закарпатті

За словами місцевих мешканців, обіцянки щодо планів відкрити новий пункт пропуску на українсько-угорському кордоні вони чують вже більше 10 років, однак справа з місця так і не зрушила. Від села до кордону трохи більше трьох кілометрів, і угорська сторона вже навіть зробила нову дорогу до лінії держкордону. З мітингувальниками зустрівся голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який пообіцяв, що дорогу з української сторони обласна влада бере на себе. Однак рішення про відкриття пункту пропуску має вирішуватися на рівні Кабінету Міністрів.

“Я особисто передам ваші вимоги прем′єр-міністру України, який, до речі, у листопаді матиме зустріч зі своїм угорським колегою. Розвиток транскордонної інфраструктури завжди був і є важливим для обох країн”, — зазначив Г. Москаль.

Після зустрічі з селянами керівництво Закарпатської області, представники місцевого самоврядування, угорські дипломати попрямували до українсько-угорського кордону, аби на місці оцінити масштаби робіт, якщо рішення про відкриття пункту пропуску все ж буде ухвалено.

“Зробити дорогу і збудувати інфраструктурні об′єкти не потребуватиме значних коштів та зусиль, натомість користі від нового пункту пропуску буде у рази більше. Це і можливість для місцевих мешканців користуватися правом малого прикордонного руху, як на авто, так і велосипедами та пішки. Окрім того, ми бачимо, що зараз пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС не завжди пораються з потоками транспорту, що перетинає кордон. Та й треба розуміти, що Україна все ж таки отримає безвізовий режим з ЄС, і тоді такі пункти пропуску користуватимуться неймовірним попитом”, — розповів голова Закарпатської ОДА, перебуваючи на лінії держкордону з Угорщиною.

Нагадаємо, що тиждень тому ініціатива відкриття нового пункту пропуску зі спільним митним та прикордонним контролем у с. Велика Паладь вже обговорювалася керівництвом Закарпатської області з міністром фінансів Угорщини.

Як раніше повідомляв УНН, черга з вантажних автомобілів утворилася на кордоні з Румунією.