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Село в Винницкой области отказалось от дорогого газа и перешло на пелеты

Село в Винницкой области отказалось от дорогого газа и перешло на пелеты

Киев  •  УНН

 • 13583 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В централизованной котельной села Четвертиновка в Винницкой области появился пелетный котел. Его задача — обогреть детский сад, крупную амбулаторию и сельсовет. Об этом сообщили в Винницком областном совете, передает УНН.

Деньги собирали “всем миром”, частично участвовали фонды областного, районного и сельского совета — остальные средства добавило структурное подразделение агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт”, чьи мощности находятся в Винницкой области.

В целом бюджет грантового проекта обошелся в 305 тыс. грн.

Представители местной власти заявляют, что мысль отказаться от газа посетила их еще 5 лет назад. Сначала очищали село от зарослей и ими же топили, теперь перешли на пелеты.

“Нынешний проект стал продолжением пятилетней работы по внедрению энергоэффективных технологий.

5 лет назад мы установили электрокотлы, а затем приобрели котел на дровах. В прошлом году, благодаря победе в 14 Областном конкурсе, приобрели щеподробилку, с помощью которой чистили территорию села от зарослей и обеспечивали котельную топливом.

Мы полностью отказались от использования дорогого газа. Днем жгли дрова и щепки, а ночью — отапливали электричеством.

Сейчас мы отказались и от электричества благодаря новому пелетному котлу, поэтому будем иметь экономию около 100 тыс. гривен за отопительный сезон, — рассказал глава сельсовета Александр Макуха.

В детском саду говорят, что это уже вторая зима, когда родители приводят детей, не переживая за температурные перепады.

“Сейчас в нашем заведении комфортная температура 20-23 градуса. В зимний период и с посещением садика проблем теперь нет. Родители с удовольствием ведут сюда малышей, зная, что у нас тепло”, — рассказала заведующая садика Лидия Криничная.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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