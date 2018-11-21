Село у Вінницькій області відмовилося від дорогого газу і перейшло на пелети
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У централізованій котельні села Четвертинівка у Вінницькій області з'явився пелетний котел. Його завдання - обігріти дитячий садок, велику амбулаторію і сільраду. Про це повідомили у Вінницькій обласній раді, передає УНН.
Гроші збирали "усім миром", частково брали участь фонди обласної, районної та сільської ради - решту коштів додав структурний підрозділ агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт", чиї потужності знаходяться у Вінницькій області.
В цілому бюджет грантового проекту обійшовся в 305 тис. грн.
Представники місцевої влади заявляють, що думка відмовитися від газу виникла ще 5 років тому. Спочатку очищали село від заростей і ними ж топили, тепер перейшли на пелети.
"Нинішній проект став продовженням п'ятирічної роботи по впровадженню енергоефективних технологій.
5 років тому ми встановили електрокотли, а потім придбали котел на дровах. У минулому році, завдяки перемозі в 14 Обласному конкурсі, придбали тріскодробарку, за допомогою якої чистили територію села від заростей і забезпечували котельню паливом.
Ми повністю відмовилися від використання дорогого газу. Днем палили дрова і тріски, а вночі - опалювали електрикою.
Зараз ми відмовилися і від електрики завдяки новому пелетному котлу, тому будемо мати економію близько 100 тис. гривень за опалювальний сезон, - розповів голова сільради Олександр Макуха.
У дитячому садку кажуть, що це вже друга зима, коли батьки приводять дітей, не переживаючи за температурні перепади.
"Зараз у нашому закладі комфортна температура 20-23 градуса. У зимовий період і з відвідуванням садка проблем тепер немає. Батьки із задоволенням ведуть сюди малюків, знаючи, що у нас тепло", - розповіла завідувачка садка Лідія Кринична.