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Село у Вінницькій області відмовилося від дорогого газу і перейшло на пелети

Село у Вінницькій області відмовилося від дорогого газу і перейшло на пелети

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У централізованій котельні села Четвертинівка у Вінницькій області з'явився пелетний котел. Його завдання - обігріти дитячий садок, велику амбулаторію і сільраду. Про це повідомили у Вінницькій обласній раді, передає УНН.

Гроші збирали "усім миром", частково брали участь фонди обласної, районної та сільської ради - решту коштів додав структурний підрозділ агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт", чиї потужності знаходяться у Вінницькій області.

В цілому бюджет грантового проекту обійшовся в 305 тис. грн.

Представники місцевої влади заявляють, що думка відмовитися від газу виникла ще 5 років тому. Спочатку очищали село від заростей і ними ж топили, тепер перейшли на пелети.

"Нинішній проект став продовженням п'ятирічної роботи по впровадженню енергоефективних технологій.

5 років тому ми встановили електрокотли, а потім придбали котел на дровах. У минулому році, завдяки перемозі в 14 Обласному конкурсі, придбали тріскодробарку, за допомогою якої чистили територію села від заростей і забезпечували котельню паливом.

Ми повністю відмовилися від використання дорогого газу. Днем палили дрова і тріски, а вночі - опалювали електрикою.

Зараз ми відмовилися і від електрики завдяки новому пелетному котлу, тому будемо мати економію близько 100 тис. гривень за опалювальний сезон, - розповів голова сільради Олександр Макуха.

У дитячому садку кажуть, що це вже друга зима, коли батьки приводять дітей, не переживаючи за температурні перепади.

"Зараз у нашому закладі комфортна температура 20-23 градуса. У зимовий період і з відвідуванням садка проблем тепер немає. Батьки із задоволенням ведуть сюди малюків, знаючи, що у нас тепло", - розповіла завідувачка садка Лідія Кринична.

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