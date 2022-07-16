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Секретные данные об убийствах в Буче могли “слить” прессе депутаты Бундестага: Германия расследует утечку - Bild

Киев • УНН

 • 285235 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Секретные данные о массовых убийствах в Буче, совершенные российскими солдатами, могли “слить” в прессу депутаты Бундестага. Генпрокуратура Германии расследует утечку. Об этом в своем материале пишет Bild, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в начале апреля состоялось секретное заседание комитета обороны Германии, в рамках которого прошел брифинг БНД - немецкой разведки.

На брифинге сообщалась информация, четко обозначенная под грифом “секретно”. Однако, вскоре она появилась в СМИ. Информацию могли донест присутствовавшие на брифинге депутаты Бундестага (всего в брифинге принимали участие около 60 депутатов), отмечает Bild.

Речь идет о перехваченных немецкими спецслужбами радио сообщениях российских солдат, доказывающих совершенные военные преступления.

Разговоры были записаны немецкой разведкой. Предполагается, что ключевую роль в убийствах сыграли сотрудники российских наемных войск, таких как ЧВК "Вагнер", о чем в начале апреля сообщали германские издания.

Сейчас утечку расследует генпрокуратура Германии. Виновным грозит наказание по статье "государственная измена".

Напомним

7 апреля немецкому Der Spiegel стало известно, что Служба внешней разведки Германии Bundesnachrichtendienst (BND) перехватила радиопереговоры российских военных, где обсуждалось убийство мирных жителей в Буче.

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