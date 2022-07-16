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Секретні дані про вбивства в Бучі могли "злити" пресі депутати Бундестагу: Німеччина розслідує витік - Bild

Секретні дані про вбивства в Бучі могли "злити" пресі депутати Бундестагу: Німеччина розслідує витік - Bild

Київ • УНН

 • 285237 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Секретні дані про масові вбивства в Бучі, вчинені російськими солдатами, могли “злити” у пресу депутати Бундестагу. Генпрокуратура Німеччини розслідує витік. Про це у своєму матеріалі пише Bild, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що на початку квітня відбулося секретне засідання Комітету оборони Німеччини, в рамках якого пройшов брифінг БНД – німецької розвідки.

На брифінгу повідомлялася інформація, чітко позначена під грифом “секретно”. Однак незабаром вона з'явилася у ЗМІ. Інформацію могли донести присутні на брифінгу депутати Бундестагу (загалом в брифінгу брали участь близько 60 депутатів), зазначає Bild.

Йдеться про перехоплені німецькими спецслужбами радіо повідомлення російських солдатів, які доводять скоєні військові злочини.

Розмови були записані німецькою розвідкою. Передбачається, що ключову роль у вбивствах відіграли співробітники російських найманих військ, таких як ПВК "Вагнер", про що на початку квітня повідомляли німецькі видання.

Зараз витік розслідує генпрокуратура Німеччини. Винним загрожує покарання за статтею "державна зрада".

Нагадаємо

7 квітня німецькому Der Spiegel стало відомо, що Служба зовнішньої розвідки Німеччини Bundesnachrichtendienst (BND) перехопила радіопереговори російських військових, де обговорювалося вбивство мирних жителів у Бучі.

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