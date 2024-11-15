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Сейчас есть некомплект в ТЦК гражданских и военных

Сейчас есть некомплект в ТЦК гражданских и военных

Киев  •  УНН

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В территориальных центрах комплектования существует дефицит как гражданских, так и военных работников. Из 48 тысяч штатных должностей занято лишь 36 тысяч, из которых 18,5 тысяч - ограниченно годные военнослужащие.

Сейчас есть некомплект в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, как гражданских, так и военных. Об этом заявил начальник группы коммуникаций Сумского областного ТЦК и СП Александр Бондаренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос на сколько он испытывает нехватку кадров, Бондаренко ответил: «Сейчас есть некомплект в ТЦК, как гражданских, так и военных. Если сравнивать с 2022 годом, то штат ТЦК увеличился за счет введения рот охраны в каждом подразделении».

Он отметил, что если сначала это были мобилизованные, годные к военной службе люди, то со временем когда формировались подразделения, проходила ротация в ТЦК из боевых частей переводились ребята после ранений, после контузий, то есть не пригодные для службы в боевых подразделениях и именно они занимали должность в ротах охраны, а ребята, которые пригодны к службе шли в боевые подразделения.   

Дополнение

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что в Украине в штате территориальных центров комплектования (ТЦК) 48 тысяч должностей. А фактически там работают 36 тысяч человек, среди которых 18,5 тысячи являются ограниченно годными.

 Нардеп Юлия Яцык, которая входит во временно следственную комиссию по защите прав военнослужащих заявляла, что подан отчет, в котором предлагается расформировать ТЦК. По ее словам, из численности сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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