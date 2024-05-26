Сегодня свой День рождения празднует столица Украины: версии основания Киева, программа мероприятий

Сегодня, в последнее воскресенье мая, отмечается День Киева. Традиция празднования Дня рождения столицы Украины была основана в 1982 году, пишет УНН.

Когда был основан Киев

Историки до сих пор расходятся во мнениях и версиях относительно того, когда был основан Киев.

По некоторым данным, постоянное поселение на месте нынешней столицы Украины могло появиться еще в І веке.

Часть историков склоняется к мнению, что Киев был основан в 430 году. Однако, по общепринятой версии Киев в 482 году основал полянский князь Кий вместе со своими братьями Щеком, Хоривом и сестрой Лыбидь.

Именно из-за этой версии в 1982 году, по случаю 1500 годовщины основания, и состоялось празднование Дня Киева.

Программа мероприятий на 26 мая

С 14:00 до 22:30 на территории ВДНХ пройдут выступления музыкальной группы KOLABA, Павла Зиброва, а также сети киевских диджеев. Посетителей ожидают благотворительные аукционы, спортивные игры (фрисби, бампербол, бадминтон) и фудкорты с уличной едой. Вход свободный.

С 15:00 в Киевском культурном кластере "Краков" начнется интерактивная шоу-программа для детей "Фокусы, магия, кролик". Стоимость билетов - от 245 грн.

В 17:30 в Октябрьском дворце - хард-рок перфоманс "Бей орков, сохраняй спокойствие". Билеты - от 250 грн.

В 18:00 во дворце "Украина" начнется концерт "Мой Киев". Дмитрий Каднай, Филипп Коляденко, Марта Адамчук, Вера Кекелия, Элина Мбани и Лали Эргемлидзе в сопровождении музыкального бэнда под руководством Дмитрия Саратского споют любимые песни Украины. Билеты - 500-1200 грн.

Так же в 18:00 в Music Pub Pepper's Club состоится концерт «Украинский джаз 60-х на День Киева: МОВА ft. Дубовик и Черкашин». В программе украинское музыкальное ретро - песни, принадлежащие к золотому фонду украинской эстрады 1960-80-х годов. Билеты стоят от 390 грн.

Для детей в Киевском культурном кластере Краков проведут интерактивную шоу-программу "Фокусы, магия, кролик". Билеты - от 245 грн.