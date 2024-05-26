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Сьогодні свій День народження святкує столиця України: версії заснування Києва, програма заходів

Київ • УНН

 • 36270 перегляди

Сьогодні, в останню неділю травня, відзначається День Києва. Згідно загально прийнятої версії, Київ у 482 році заснував полянський князь Кий разом зі своїми братами Щеком, Хоривом та сестрою Либідь.

Сьогодні, в останню неділю травня, відзначається День Києва. Традиція відзначення Дня народження столиці України була започаткована у 1982 році, пише УНН.

Коли був заснований Київ

Історики до цього часу розходяться у думках та версіях щодо того, коли був заснований Київ.

За деякими даними, постійне поселення на місці нинішньої столиці України могло з’явитися ще у І столітті.

Частина істориків схиляється до думки, що Київ був заснований у 430 році. Однак, за загально прийнятою версією Київ у 482 році заснував полянський князь Кий разом зі своїми братами Щеком, Хоривом та сестрою Либідь.

Саме через цю версію у 1982 році, з нагоди 1500 річниці заснування, і відбулося відзначення Дня Києва.

Програма заходів на 26 травня

З 14:00 о 22:30 на території ВДНГ пройдуть виступи музичного гурту KOLABA, Павла Зіброва, а також сети київських діджеїв. На відвідувачів очікують благодійні аукціони, спортивні ігри (фрісбі, бампербол, бадмінтон) та фудкорти з вуличною їжею. Вхід вільний.

З 15:00 у Київському культурному кластері "Краків" розпочнеться інтерактивна шоу-програма для дітей "Фокуси, магія, кролик". Вартість квитків - від 245 грн.

О 17:30 в Жовтневому палаці - хард-рок перфоманс "Бий орків, зберігай спокій". Квитки – від 250 грн.

О 18:00 в палаці "Україна" розпочнеться концерт "Мій Київ". Дмитро Каднай, Філіп Коляденко, Марта Адамчук, Віра Кекелія, Еліна Мбані та Лалі Ергемлідзе у супроводі музичного бенду під керівництвом Дмитра Саратського заспівають улюблені пісні України. Квитки – 500-1200 грн.

Так само о 18:00 в Music Pub Pepper’s Club відбудеться концерт "Український джаз 60-х на День Києва: МОВА ft. Дубовик та Черкашин". У програмі українське музичне ретро – пісні, що належать до золотого фонду української естради 1960-80-х років. Квитки коштують від 390 грн.

Для дітей у Київському культурному кластері Краків проведуть інтерактивну шоу-програму "Фокуси, магія, кролик". Квитки - від 245 грн.

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