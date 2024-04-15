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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ: будут говорить об Украине

Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ: будут говорить об Украине

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 06:19  •  7915 просмотра

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Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ, на которой планируется рассмотреть резолюцию о поддержке восстановления Украины с использованием российских активов и обсудить вопросы противостояния тоталитарному режиму Путина.

В Страсбурге сегодня начинается сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Запланировано, в частности, рассмотрение резолюции по поддержке восстановления Украины за счет российских активов Об этом сообщила народный депутат, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Вторник - настоящий украинский день! Будем голосовать за резолюцию по поддержке восстановления Украины с важным положением об использовании российских активов. Символично, что до голосования к депутатам ПАСЕ обратится спикер украинского парламента Руслан Стефанчук

- написала Евгения Кравчук.

Также, по ее словам, в среду, 17 апреля, в ПАСЕ пройдут большие дебаты о том, как противостоять тоталитарному режиму президента рф Владимира Путина. В частности,  будут резолюции о смерти оппозиционера Алексея Навального и усиление санкций на Россию из-за незаконного задержания оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. 

"Украинской делегации важно донести мысль, что ключевой и первоочередной является победа Украины", - подчеркнула Кравчук. 

Также, по ее словам, в четверг, 18 апреля, важный side-event: "Жертвы насильственных исчезновений: как рф захватывает украинских гражданских и нарушает международное право". 

Также во время сессии ПАСЕ украинская делегация встретится со всеми кандидатами на должность нового Генсека Совета Европы, которого будем выбирать в этом июне.

Программа быстрого восстановления: правительство выделяет 9,3 млрд грн для 13 регионов5 марта 2024, 16:11 • 25047 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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