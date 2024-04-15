Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ: будут говорить об Украине

В Страсбурге сегодня начинается сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы ПАСЕ. Запланировано, в частности, рассмотрение резолюции по поддержке восстановления Украины за счет российских активов Об этом сообщила народный депутат, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Вторник - настоящий украинский день! Будем голосовать за резолюцию по поддержке восстановления Украины с важным положением об использовании российских активов. Символично, что до голосования к депутатам ПАСЕ обратится спикер украинского парламента Руслан Стефанчук - написала Евгения Кравчук.

Также, по ее словам, в среду, 17 апреля, в ПАСЕ пройдут большие дебаты о том, как противостоять тоталитарному режиму президента рф Владимира Путина. В частности, будут резолюции о смерти оппозиционера Алексея Навального и усиление санкций на Россию из-за незаконного задержания оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

"Украинской делегации важно донести мысль, что ключевой и первоочередной является победа Украины", - подчеркнула Кравчук.

Также, по ее словам, в четверг, 18 апреля, важный side-event: "Жертвы насильственных исчезновений: как рф захватывает украинских гражданских и нарушает международное право".

Также во время сессии ПАСЕ украинская делегация встретится со всеми кандидатами на должность нового Генсека Совета Европы, которого будем выбирать в этом июне.

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