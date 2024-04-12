Сегодня Международный день беспризорных детей: сколько таких детей в Украине

Сегодня, 12 апреля во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня беспризорных детей, пишет УНН.

Целью этого события, которое было основано в 2011 году, является привлечение внимания человечества к проблеме игнорирования прав ребенка, повышение осведомленности об эксплуатации детского труда, обеспечение доступа к различным услугам и предоставление возможностей развития беспризорным детям.

По данным Организации Объединенных Наций, в мире насчитывается около 30 миллионов беспризорных детей.

Мощная волна беспризорности накрыла Украину в первой половине 90-х годов. Ее главными причинами стали экономический кризис, безработица, массовое обеднение большинства населения, существенное сокращение социальных гарантий, рост преступности. Как следствие - неверие в завтрашний день, алкоголизация и наркоманизация населения. Все эти взрослые проблемы непосредственно влияли на резкий рост беспризорных детей. Дети убегали из неблагополучных семей, некоторых несовершеннолетних родители сами выгоняли из дома, на улицах оказывались сироты, которым родственники отказывали в помощи и тому подобное.

В 2000-х годах ситуацию удалось стабилизировать. Накануне полномасштабного российского вторжения в Украине по официальным данным было от 100 тысяч до 200 тысяч беспризорных детей. Хотя, по некоторым данным таких детей насчитывалось более одного миллиона.

Опрос детей, "убегавших на улицу" относительно причин таких их действий, выделяет сугубо семейный компонент, а именно: 38% из них - изгнаны из дома; 15% - сами сбежали; 13% от количества уличных детей оказались вследствие материальной неспособности семьи содержать ребенка; 6% - подверглись физическому насилию в семье; у 55% детей матери-алкоголички, у 8% - наркоманки.

Сейчас неизвестно сколько сейчас беспризорных детей в Украине и как российское вторжение повлияло на их количество. Хотя опыт различных предыдущих войн показывает, что количество беспризорных детей в такие моменты безусловно растет.

В то же время, за прошлый год возросло количество детей из групп риска. В частности, в 2023 году почти на 7,5 тысяч стало больше детей-сирот и лишенных родительской опеки.

На начало 2024 года в Украине насчитывалось 49936 таких детей.

"Добежала до окраины города, там слякоть и собаки злые" - сотни похищенных из Украины детей оккупанты держат в региональных интернатах рф