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Седые волосы и мягкая шляпа — Дуэйн "Скала" Джонсон перевоплотился до неузнаваемости ради новой роли

Киев • УНН

 • 6460 просмотра

Дуэйн Джонсон снялся в Нью-Йорке в образе пожилого эксцентрика для фильма «Музыка ящериц». Премьера запланирована на Рождество 2027 года.

Седые волосы и мягкая шляпа — Дуэйн "Скала" Джонсон перевоплотился до неузнаваемости ради новой роли

Дуэйн «Скала» Джонсон теперь меньше напоминает легенду WWE, а больше — мужчину, который кормит голубей в парке, и всё это ради его новой роли в кино. Голливудскую звезду заметили в Нью-Йорке во время съёмок фильма «Музыка ящериц» (Lizard Music). Актёр стал почти неузнаваемым: редкие седые волосы, густые усы и мягкая шляпа, передаёт УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

«Скала» был одет в бежевое пальто, яркий галстук и широкие брюки. Он прогуливался вместе со своим юным коллегой Тео Кларком Лебером, который нёс огромную зелёную игрушечную ящерицу.

Похоже, в перерыве между съёмками актёры решили немного подкрепиться — они с удовольствием ели кусочки пиццы.

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В ленте режиссёра Бенни Сафди «Скала» играет эксцентричного пожилого мужчину по прозвищу «Куриный человек» (The Chicken Man). Сюжет фильма рассказывает о мальчике, который открывает для себя таинственный мир ящериц-музыкантов.

Это очередное кардинальное перевоплощение для Дуэйна: ранее он уже сотрудничал с Сафди над фильмом «Сокрушительная машина» (The Smashing Machine), где сыграл бывшего бойца ММА Марка Керра.

Выход фильма «Музыка ящериц» в прокат запланирован на Рождество 2027 года.

Антонина Туманова

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