Сиве волосся і м'який капелюх - Двейн "Скеля" Джонсон перевтілився до невпізнання заради нової ролі

Двейн "Скеля" Джонсон тепер менше нагадує легенду WWE, а більше — чоловіка, який підгодовує голубів у парку і все це заради його нової ролі в кіно. Голлівудську зірку помітили в Нью-Йорку під час зйомок фільму "Музика ящірок" (Lizard Music). Актор став майже невпізнанним: рідке сиве волосся, густі вуса та м’який капелюх, передає УНН із посиланням на TMZ.

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"Скеля" був одягнений у бежеве пальто, яскраву краватку та широкі штани. Він прогулювався разом зі своїм юним колегою Тео Кларком Лебером, який ніс величезну зелену іграшкову ящірку.

Здається, у перерві між зйомками актори вирішили трохи підкріпитися — вони із задоволенням їли шматочки піци.

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У стрічці режисера Бенні Сафді "Скеля" грає ексцентричного літнього чоловіка на прізвисько "Курячий чоловік" (The Chicken Man). Сюжет фільму розповідає про хлопчика, який відкриває для себе таємничий світ ящірок-музикантів.

Це чергове кардинальне перевтілення для Двейна: раніше він уже співпрацював із Сафді над фільмом "Нищівна машина" (The Smashing Machine), де зіграв колишнього бійця ММА Марка Керра.

Вихід фільму "Музика ящірок" у прокат заплановано на Різдво 2027 року.