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Как только мэрия Одессы прекратила сотрудничество с фирмой Тарпана - дом Либмана начали по-настоящему реставрировать

Киев • УНН

 • 26517 просмотра

КИЕВ. 17 феврала. УНН. После того как мэрия Одессы отстранила от реставрационных работ дома Либмана компанию “Укрспецпроект”, аффилированную с находящимся в розыске экс-депутатом Русланом Тарпаном, исторический памятник начали реально ремонтировать и уже обещают вскоре открыть. Об этом сообщает одесский новостной портал topnews.odessa.ua, передает УНН.

Детали

Реставрация дома Либмана началась еще в 2019 году, работами занялась фирма “Укрспецпроект”, которая до этого реставрировала дом Руссова.

На реставрацию дома Либмана “Укрспецпроекту” выделили 16,5 миллиона. И хотя работы якобы начались, в середине прошлого года в мэрии Одессы заявили, что со зданием проблема — в помещениях на первом этаже были снесены несущие стены, и дом просел.

Проект пришлось корректировать. Ремонтные работы были остановлены и дом Либмана вообще остался без крыши на зиму.

В январе 2021 года с “Укрспецпроектом” договор разорвали и объявили новый тендер. В результате которого, несмотря на жалобы в АМКУ со стороны “Укрспецпроекта”, победила компания “Таурус”, которая активно занялась реставрацией исторического памятника архитектуры. Полное завершение ремонтных работ планируется уже в этом году.

По теме

ООО “Укрспецпроект” аффилировано с беглым экс-депутатом одесского городского совета Русланом Тарпаном. В отношении компании и ее служебных лиц возбуждено ряд уголовных производств, в частности, и по фактам "реставрацией" дома Руссова. На этом "проекте" местный бюджет получил ущерб на сумму в 5 млн грн, а служебных лиц “Укрспецпроекта” сегодня судят.

С самого дома Руссова, как известно, после работ компании, отвалились части фасада.

Напомним

Сам Руслан Тарпан уже 4 года скрывается заграницей, несмотря на международный розыск и розыск МВД. В конце декабря ему избрали меру пресечения в виде заочного ареста.

Несмотря на это, ряд связанных с ним компаний продолжает работать на территории Украины и даже участвует в тендерах на ремонты и реставрации разных объектов в Одессе.

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