Щойно мерія Одеси припинила співпрацю з фірмою Тарпана – будинок Лібмана почали по-справжньому реставрувати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Після того як мерія Одеси відсторонила від реставраційних робіт будинку Лібмана компанію "Укрспецпроект", афілійовану з ексдепутатом Русланом Тарпаном, що знаходиться в розшуку, історичний пам'ятник почали реально ремонтувати і вже обіцяють незабаром відкрити. Про це повідомляє одеський новинний портал topnews.odessa.ua, передає УНН.
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Реставрація Будинку Лібмана почалася ще в 2019 році, роботами зайнялася фірма "Укрспецпроект", яка до цього реставрувала будинок Руссова.
На реставрацію будинку Лібмана "Укрспецпроекту" виділили 16,5 мільйона. І хоча роботи нібито почалися, в середині минулого року в мерії Одеси заявили, що з будівлею проблема — в приміщеннях на першому поверсі були знесені несучі стіни, і будинок просів.
Проект довелося коригувати. Ремонтні роботи були зупинені і будинок Лібмана взагалі залишився без даху на зиму.
У січні 2021 року з "Укрспецпроектом" договір розірвали і оголосили новий тендер. В результаті якого, незважаючи на скарги в АМКУ з боку "Укрспецпроекту", перемогла компанія "Таурус", яка активно зайнялася реставрацією історичної пам'ятки архітектури. Повне завершення ремонтних робіт планується вже цього року.
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ТОВ "Укрспецпроект"афілійовано з ексдепутатом Одеської міськради Русланом Тарпаном. Відносно компанії та її службових осіб порушено ряд кримінальних проваджень, зокрема, і за фактами "реставрацією" будинку Руссова. На цьому "проекті" місцевий бюджет отримав збитки на суму в 5 млн грн, а службових осіб "Укрспецпроекту" сьогодні судять.
З самого будинку Руссова, як відомо, після робіт компанії, відвалилися частини фасаду.
Нагадаємо
Сам Руслан Тарпан вже 4 роки переховується закордоном, незважаючи на міжнародний розшук і розшук МВС. Наприкінці грудня йому обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту.
Незважаючи на це, ряд пов'язаних з ним компаній продовжує працювати на території України і навіть бере участь в тендерах на ремонти та реставрації різних об'єктів в Одесі.