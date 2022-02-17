Щойно мерія Одеси припинила співпрацю з фірмою Тарпана – будинок Лібмана почали по-справжньому реставрувати

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 55992 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 93278 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 102326 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 130159 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 137106 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 117654 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 135214 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167987 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179603 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215691 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 214157 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 289907 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 78054 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 55228 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 74852 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 289907 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 214157 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 306695 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 424919 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 675814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 21979 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 74852 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 103432 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140569 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 165176 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Щойно мерія Одеси припинила співпрацю з фірмою Тарпана – будинок Лібмана почали по-справжньому реставрувати

Щойно мерія Одеси припинила співпрацю з фірмою Тарпана – будинок Лібмана почали по-справжньому реставрувати

Київ • УНН

 • 26519 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Після того як мерія Одеси відсторонила від реставраційних робіт будинку Лібмана компанію "Укрспецпроект", афілійовану з ексдепутатом Русланом Тарпаном, що знаходиться в розшуку, історичний пам'ятник почали реально ремонтувати і вже обіцяють незабаром відкрити. Про це повідомляє одеський новинний портал topnews.odessa.ua, передає УНН.

Деталі

Реставрація Будинку Лібмана почалася ще в 2019 році, роботами зайнялася фірма "Укрспецпроект", яка до цього реставрувала будинок Руссова.

На реставрацію будинку Лібмана "Укрспецпроекту" виділили 16,5 мільйона. І хоча роботи нібито почалися, в середині минулого року в мерії Одеси заявили, що з будівлею проблема — в приміщеннях на першому поверсі були знесені несучі стіни, і будинок просів.

Проект довелося коригувати. Ремонтні роботи були зупинені і будинок Лібмана взагалі залишився без даху на зиму.

У січні 2021 року з "Укрспецпроектом" договір розірвали і оголосили новий тендер. В результаті якого, незважаючи на скарги в АМКУ з боку "Укрспецпроекту", перемогла компанія "Таурус", яка активно зайнялася реставрацією історичної пам'ятки архітектури. Повне завершення ремонтних робіт планується вже цього року.

По темі

ТОВ "Укрспецпроект"афілійовано з ексдепутатом Одеської міськради Русланом Тарпаном. Відносно компанії та її службових осіб порушено ряд кримінальних проваджень, зокрема, і за фактами "реставрацією" будинку Руссова. На цьому "проекті" місцевий бюджет отримав збитки на суму в 5 млн грн, а службових осіб "Укрспецпроекту" сьогодні судять.

З самого будинку Руссова, як відомо, після робіт компанії, відвалилися частини фасаду.

Нагадаємо

Сам Руслан Тарпан вже 4 роки переховується закордоном, незважаючи на міжнародний розшук і розшук МВС. Наприкінці грудня йому обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

Незважаючи на це, ряд пов'язаних з ним компаній продовжує працювати на території України і навіть бере участь в тендерах на ремонти та реставрації різних об'єктів в Одесі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоУНН-Одеса
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70